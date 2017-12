Herstel vijver 50% duurder dan verwacht 02u52 2

De oeververstevigingswerken aan de vijver op het gemeentelijk domein Steenberg vallen fors hoger uit dan verwacht. Naast de kostprijs voor de voorstudie en het overzetten van de vispopulatie, stijgt de factuur van 186.000 euro tot 286.000 euro. "Probleem is dat er veel meer grond moet aangevoerd worden omdat de karperpopulatie de oevers veel meer ondergraven heeft dan gedacht", luidt het bij de gemeente. Kleine meevaller is dat de grond gestockeerd op het Keizersveld kan gebruikt worden. "Op die manier sparen we daar wel de kost voor het wegvoeren uit." (FEL)