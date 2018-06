Heropgebouwde Sint-Antoniuskapel opnieuw ingezegend 21 juni 2018

De vorige zomer door buren heropgebouwde Sint-Antoniuskapel op den Beirg in Aaigem werd door pastoor Fons Vinck opnieuw ingezegend. Dat gebeurde in aanwezigheid van de vrijwilligers die aan de werken deelnamen, de sponsors en de eigenaar van de grond waarop het kapelletje staat en de directe buren die het kapelletje al die jaren verzorgden. De opening voor het groot publiek is op woensdag 15 augustus, hoogdag van OLV-Hemelvaart én geboortedag van St.-Antonius. Om 11 uur is er een openluchtmis. Nadien wordt een oorkonde aangebracht en stilgestaan bij de geschiedenis van de kapel. Nadien kan nagepraat worden bij een drankje en een Portugees Sint-Antoniusgebakje.





(KMJ)