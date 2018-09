Herdenkingskrans WOI-brancardier Frans Van der Biest gestolen KOEN MOREAU en RUTGER LIEVENS

03 september 2018

18u22 0 Erpe-Mere Dieven gingen er van door met de herdenkingskrans die op 12 augustus ter nagedachtenis van priester Frans Van Der Biest aan de kerk van Erpe werd geplaatst.

Van Der Biest was brancardier aan het IJzerfront in Wereldoorlog I. Opzoekingswerk van historicus Walter De Swaef toonde aan dat de man vier uitputtende jaren aan het IJzerfront actief was. Na de oorlog was hij onderpastoor in Kruibeke en Gentbrugge. Op de laatste plaats overleed hij op 49-jarige leeftijd.