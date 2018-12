Hedwig Redant hangt zijn karretje met LEF aan meerderheidspartijen N-VA en CD&V KOEN MOREAU

31 december 2018

12u28 0 Erpe-Mere Dat zijn partij LEF geen potten brak bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Erpe-Mere belet Hedwig Redant niet om zijn karretje aan dat van meerderheidspartijen N-VA en CD&V te hangen.

De afscheuring uit onvrede met Open Vld leverde Redant ondanks een volledige lijst slechts één zitje in de gemeenteraad op. Meebesturen leek dan ook geen optie aangezien huidige coalitiepartners CD&V en N-VA vlot 17 van de 25 zitjes behaalden. Dat Redant er nu toch in slaagt om zich tussen de meerderheidspartijen te nestelen, is dan ook merkwaardig. De nieuwe samenwerking leverde N-VA dankzij een lijstverbinding met LEF alvast een extra zitje op in het BCSD, het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, dat vanaf januari een deel van het takenpakket van het OCMW overneemt. Zonder twijfel zal de gewiekste zakenman Redant voor dat geschenk iets als retour gevraagd hebben. Afwachten wat dat precies allemaal wordt.