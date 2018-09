Harmonie en Tom De Man openen kermis KOEN MOREAU

18u33 0 Erpe-Mere De Kermisconcerten in Erpe werden onder ruime belangstelling geopend door de Koninklijke Harmonie van Erpe en Tom De Man.

Die laatste speelde een thuismatch, maar opende net voor de kermis samen met het koor Amici Cantores ook al de vernieuwde markt in Lede. In Erpe genoten een vierhonderd tal toeschouwers van Daydream, Eloise, Day after day, The way to your heart, De fanfare van honger en dorst, Narcotic, Smells like teen spirit, Viva la vida, Twee meisjes, Let me entertain you, Deep Purple en tal van andere hits.