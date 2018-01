Handrem vergeten: glazen fietsenstalling aan diggelen 30 januari 2018

Op de parking van de nieuwe Lidl-supermarkt aan de Vijfhuizen in Erpe vergat een bestuurder maandag in de vooravond zijn handrem. De wagen bolde vooruit in de glazen fietsenstalling van de winkel. Die versplinterde in duizenden stukjes. Een ploeg van de Aalsterse brandweer kwam de scherven opruimen. De politie deed de nodige vaststellingen. (KMJ)