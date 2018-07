Groot voetbalscherm op Steenberg 06 juli 2018

Het festivalterrein van de zomerconcerten in Erpe-Mere wordt vanavond, vrijdag 6 juli, gebruikt om de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Brazilië uit te zenden. "Supporters zijn welkom vanaf 19 uur. De wedstrijd start om 20 uur", vertelt Peter D'Herde. Indien de Belgen winnen, zullen ook de volgende wedstrijden van de Belgen op Steenberg worden uitgezonden. Naast de talrijke horecazaken, kan je de wedstrijd ook bekijken in de Sint-Annazaal in Bambrugge, zaal Torengalm in Aaigem en bij tennisclub Sportina in Erpe. (KMJ)