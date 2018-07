Grasbrand 10 juli 2018

Langs Eiland in Sint-Lievens-Houtem vatte maandagmiddag rond 13 uur gras vuur. De brandweer kon het vuur snel blussen waardoor er geen verdere schade was. Omstreeks 18 uur gebeurde er iets gelijkaardig langs de Kerveldstraat in Mere en langs de Grote Steenweg op de grens van Oordegem met Westrem. (KMJ)