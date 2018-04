Grabbelpassers smullen van zelfgemaakte chocolade 10 april 2018

Tijdens een smakelijke workshop leerden 21 grabbelpassers chocolade maken in Erpe-Mere. Daarvoor kregen ze professionele uitleg van hobby-chocolatier Jan De Beul van Sjokola. Samen met echtgenote Ann en dochters Catherine en An Sofie assisteerde hij de kinderen om zelf pralines alsook een reep chocolade te maken. Als volleerde chocolatiers gebeurde dat met haarnetjes en witte handschoenen. Merkwaardig genoeg was aan het einde van de namiddag de helft van de chocolade verdwenen. "De beste manier om gemorste chocolade op te ruimen is ook de lekkerste", lacht Jan.





(KMJ)