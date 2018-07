Gouden priesterjubileum voor pastoor Vinck 10 juli 2018

In de Sint-Martinusparochie van Burst en de Sint-Niklaasparochie van Aaigem werd het gouden priesterjubileum van de uit Lebbeke afkomstige pastoor Fons Vinck (74) gevierd. Na een start als onderpastoor in Scheldewindeke in 1968, waar de man naar eigen zeggen "alles gaande van auto's en paarden tot koeien zegende", verhuisde hij vervolgens voor 14 jaar naar Ten Bos in Erembodegem. Sinds 1989 is hij dorpsherder van Burst. In 1994 en 2009 kwamen daar Aaigem en Vlekkem bij. "Ik ben graag bij de mensen en dat in de twee richtingen", luidt hij nog steeds even begeesterd als 50 jaar terug. De man riep op om giften voor zijn jubileum te schenken aan André Dewitte die bisschop is in Brazilië. "We hebben daar nog iets goed te maken", grapte de priester.





(KMJ)