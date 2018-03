Gonzende en zingende tuinen 14 maart 2018

Dat een tuin zoveel meer kan zijn, toont Natuurpunt Erpe-Mere morgengavond in het ontmoetingscentrum langs de Ratmolenstraat in Aaigem. Van 19.30 tot 22 uur wordt morgen samen met Velt-lesgever Frans De Smedt getoond hoe een siertuin ook mogelijkheden biedt om een dierenleven in je tuin te stimuleren. De infoavond kost 5 euro. Leden van Velt en Natuurpunt betalen 3 euro. Inschrijven via natuurpunt.erpemere@gmail.com. (KMJ)