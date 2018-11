Goliath-actie: vrijdagavond- en nacht extra veel politie op de baan in strijd tegen inbraken KOEN MOREAU

23 november 2018

18u01 0 Erpe-Mere Vrijdagavond en -nacht wordt in de volledige provincie Oost-Vlaanderen een Goliath-actie gehouden in de strijd tegen inbrekers.

De politie houdt op verschillende plaatsen filtercontroles en via de BuurtInformatieNetwerken wordt opgeroepen om bij verdachten handelingen meteen het noodnummer ‘101' te bellen. “Een advies dat we altijd geven, maar waarop we vanavond gezien het grote aantal politieploegen nog sneller kunnen reageren”, vertelt commissaris Benny De Smet van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede.