Golfbiljartersploeg café ’t Hoeksken voor derde keer beste ploeg van België KOEN MOREAU

24 maart 2019

14u20 0 Erpe-Mere Café ’t Hoeksken bij Jos en Annie in Mere is in feeststemming na alweer een uitmuntend jaar voor de gelijknamige golfbiljartclub.

“Op één wedstrijd voor het einde van het seizoen is al duidelijk dat we met onze A-ploeg voor het derde jaar kampioen van Belgïe zijn”, vertelt speler Ruben Vermeulen. Samen met Benny Ceulemans (7 keer individueel kampioen van België), kapitein Gert Verdonck, John Delaere, Kevin Devogelaere, Jurgen Deprez, Christoff Callewaert, Johan Van Onderbergen en drijvende kracht Jos Iliano houdt de golfbiljarter er een strak tempo op na.

“We spelen drie competitiewedstrijden per week en trainen daarnaast ook nog wat. Uiteindelijk staan we minstens vier dagen per week aan de biljarttafel.” ’t Hoeksken draait dan ook mee bij de provinciale verbonden, het nationaal verbond en piratenverbonden. “Alles zodat we maar kunnen spelen”, lacht Ruben. Niet alleen de A-ploeg van ’t Hoeksken deed het trouwens goed. “Onze B-ploeg Esquina, Spaans voor ‘hoek’, eindigt dit seizoen wellicht maar enkele plaatsen achter ons.”

Het geheim van de uitmuntende resultaten? “Een hechte ploeg van goede biljarters die een echte vriendenclub vormen. En uiteraard ook in zoveel mogelijk manches als eerste vijf ballen van de tafel weggewerkt krijgen.”