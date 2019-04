Goededoelstappers schenken 15.426 euro aan To Walk Again KOEN MOREAU

01 april 2019

06u51 2

De Goededoelstappers uit Erpe-Mere hebben de vzw To Walk Again, de organisatie van verlamd triatleet Marc Herremans een financieel duwtje in de rug gegeven.

“Zoals elk jaar kozen onze deelnemers aan de Dodentocht op democratische wijze de organisatie uit waarvoor we ons lieten sponsoren. Dat werd dit jaar de vzw To Walk Again. Onze deelname leverde 1.772 kilometer en 15.426 euro op”, vertelt bezieler, organisator, motivator en duivel-doet-al Marc De Sutter van de Goededoelstappers. De opbrengst werd overhandigd tijdens een brunch ten voordele van To Walk Again in Herentals. Gelijktijdig werd ook afscheidnemend Goededoelstapper Bea D’haeseleer uit Erpe in de bloemetjes gezet voor haar jarenlange inzet als webmaster achter de schermen van de wandelclub.