Goededoelstappers met 18 aan start van Dodentocht in Bornem

KOEN MOREAU

07 augustus 2018

13u15 1 Erpe-Mere Na een lange voorbereiding zijn achttien Goededoelstappers klaar om in het weekend van 10 en 11 augustus de honderd kilometer van de Dodentocht in Bornem te stappen.

"Dit jaar kozen we 'To Walk Again' van de verlamde triatleet Marc Herremans als goed doel", zegt stichter Marc De Zutter, die al voor de zeventiende keer deel zal nemen aan de Dodentocht. Samen met Merenaars Kris De Sadeleer en de broers Kim en Jurgen De Meester laat hij zich met nog veertien andere stappers per kilometer sponsoren.

"De opbrengst gaat naar het stimuleren van andersvaliden via sport, met de hulp van hoogtechnologische apparatuur zoals staprobots. Maar ook naar het inrichten van sportkampen voor andersvalide kinderen." Meer informatie via www.goededoelstappers.be.