Godelieve (65) en Patrick (60) laatste weken achter toog café ‘t Hoefijzer “We tellen helemaal niet af” KOEN MOREAU

14 augustus 2018

08u02 0 Erpe-Mere Meer dan 40 jaar stond Godelieve haar mannetje achter de toog van café ’t Hoefijzer in Aaigem. “Toen de mannen mij pesten, gooide ik eieren stuk op hun voorruit. Ik heb altijd mijn mannetje gestaan”, vertelt ze.

Als jonge vrouw van 24 nam Godelieve De Bruyn, kleindochter van een caféfamilie, op 1 maart 1978 het café op het kruispunt van de Langemunt, Kortemunt en Dikkelindestraat over. “Tot de heraanleg van de straat stond hier ook een heel dikke linde. Eigenlijk had ik het café moeten herbenoemen, maar ik behield de naam die de vorige uitbater – die was gelegenheidssmid - zijn café in 1972 gaf.” Door die man, maar vooral door de aanpak van Godelieve is die naam tot ver in de omtrek gekend. “Ik ben nooit de ‘madame’ geweest achter de toog. Iedereen was hier altijd welkom en ik was even vriendelijk tegen de dagelijkse stamgast als tegen de klant die één keer per jaar langs kwam”, vertelt de vrouw die ook voor haar laatste weken nog met hart en ziel aan de slag is.

Van voor naar achter de toog

Het café was haar levenswerk en na een spaak gelopen huwelijk leerde ze aan haar toog huidig partner Patrick Redant kennen. De vonk sloeg over en sinds 1993 verhuisde Patrick van zijn plekje voor de toog naar achter de toog. Daardoor heeft Patrick er intussen 25 jaar actieve dienst in ’t Hoefijzer op zitten. “Iets dat ik, tot 2014 combineerde met mijn job als elektricien”, vult hij aan. Een probleem was die combinatie nooit. “Sinds mijn 14 jaar werkte is als garçon in zaal Torengalm. Het vele en harde werken, schrok me nooit af. Integendeel. We organiseerden vroeger nog koersen, motorcross, Halloweentochten en een avondmarkt. Tien jaar geleden verbouwden we de schuur tot een zaal zodat de steeds groter wordende wielertoeristenclub hier voldoende plaats had en drie jaar geleden startten we nog met een kerstmarkt. Niks was ons te veel.”

Door die aanpak en de heel ruime openingsuren van het avondcafé, ook in de week tot 2 à 2.30 uur, misten Godelieve en Patrick wel heel wat familiegelegenheden. “Enkel op woensdag waren we gesloten, maar ook die dag startten we zoals elke dag van de week met het opkuisen en aanvullen.” Veel verloren momenten. “En die kan je niet inhalen, maar spijt hebben we niet. We hebben hier steeds veel vriendschap gevoeld en heel wat plezier beleefd.” Legendarisch zijn de talrijke broekverbrandingen. “Zo staken we ooit de goede broek van een toekomstig trouwer in het water en in de diepvries. Met die klomp ijs kon hij maar weinig aanvatten. Zijn vrijgezellenavond vierde hij dan maar verder in een rok”, lachen ze.

Samen 90 jaar gewerkt

Een punt zetten achter hun cafécarrière gebeurt met heel gemengde gevoelens. “We tellen eerlijk gezegd niet af”, geven ze toe. Van uitbollen is evenmin sprake. “Op 1 september vieren we 40 jaar café ’t Hoefijzer, onze 60ste en 65ste verjaardag alsook ons afscheid al doen we toch verder tot na Aaigemkermis want dan organiseren we nog een kaarting.” Nadien trekken de twee de deur definitief dicht. “We zijn allebei op ons 16 jaar beginnen werken en hebben samen 90 jaar op de teller staan. Niet slecht toch?” Nadien is er eindelijk tijd om te genieten van hun appartement aan zee, het huis dat ze in 1995 bouwden in Heldergem maar bijna nooit sliepen en de banden met de familie, die ze door de jaren heen toch wel heel weinig zagen, aan te sterken. Het afscheid op 1 september gebeurt vanaf 16 uur in stijl met een rondgang van de fanfare, optredens van drie verschillende coversbands en in aanwezigheid van de talrijke verenigingen waaronder de wielertoeristen en de tafeltennissers die in het café gehuisvest zijn. Het wordt zonder twijfel een emotioneel afscheid. “Hopelijk wordt een overnemer gevonden waarbij ze zich hier thuis mogen blijven voelen, maar voor ons is het definitief gedaan”, besluiten Godelieve en Patrick.