Glühweinwandeling 02u47 0

Natuurpunt Erpe-Mere houdt op zondag 14 januari een glühweinwandeling om langs de kouterbaantjes de winterse landschappen te ontdekken. Onderweg is er een glaasje glühwein of een warme chocomelk. Vertrek om 14.30 uur aan buurthuis Meierskouter in de Sint-Maartensstraat in Burst. Gratis. (FEL)