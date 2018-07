Gilles (12) pakt brons op Belgisch kampioenschap BMX 12 juli 2018

Gilles Geers uit Erondegem zette op het Belgisch kampioenschap BMX in Dessel bij Anterpen een meer dan verdienstelijke prestatie neer. De knaap werd derde en is oprecht trots op zijn prestatie.





Het BMX'en zit overigens in de familie. Jongere zus Julie (10) werd vorige maand nog vierde op het wereldkampioenschap in Baku, Azerbeidzjan, bij de Kaspische Zee. Half juli vertrekt zij ook nog naar het Europees kampioenschap BMX in Bordeaux.





(KMJ)