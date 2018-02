GFT-container vat vuur 27 februari 2018

De brandweer moest zondagavond omstreeks 21 uur een brandende GFT-container blussen in de Dorpsstraat in Erpe. Het vuur was in een mum van tijd gedoofd. De gevel waartegen de container stond liep lichte schade op. Volgens de brandweer ontstond de brand accidenteel. (KMJ)