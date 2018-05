Gezinsbond gaat vreemd 18 mei 2018

De jaarlijkse gezinstocht van Gezinsbond Bambrugge passeert dit jaar langs vier inwoners van buitenlandse origine. Zij stellen op vier stopplaatsen tijdens de toch van vijf kilometer hun mland voor met een proeverij of attentie. Na de wandeling is er een themaquiz en kan je genieten van frietjes in de Sint-Annazaal. Deelnemers betalen 6 euro, gezinnen maximum 20 euro (leden 4 euro en max. 15 euro). Inschrijven via 053/63.00.41 of gezinsbondbambrugge.be. (KMJ)