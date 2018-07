Gezinnen zonder water door breuk in leiding Koen Moreau

18 juli 2018

Heel wat inwoners van Erpe-Mere hebben dinsdagavond zonder water gezeten na een leidingbreuk in de Leirekensweg in Erondegem. Net zoals bij een recent en gelijkaardig incident aan de spooroverweg van de halte Vijfhuizen langs de Gentsesteenweg in Erpe, moest een deel van de kranen van de nabije watertoren afgesloten worden. Daardoor kwam op veel plaatsen minder of helemaal geen water uit de kraan. Intussen is het probleem wel verholpen.