Gevuld kermisprogramma dankzij vzw 'Bust ee Dust' 05 juli 2018

De naam van de nieuwe vzw die de kermis aan Burst station in leven wil houden, is dankzij het extreem warme weer nog toepasselijker dan oorspronkelijk gedacht. "We vonden 'Bust ee Dust' toepasselijk en goed klinken. Het prachtige weer kregen we er gratis bij", vertelt mede-organisator Nico Meerpoel. De vzw houdt kermisactiveiten van café Baskuul en intussen overgenomen door café Komdalier verder in leven. "Omdat Tim van café Komdalier op zoek is naar een overnemer brachten we het kermisgebeuren onder in een vzw." De feestelijkheden verhuizen naar de stationsparking aan de Dorent. Vanavond, donderdag 5 juli, start met een 'Bike & Run'. Duo's leggen met één fiets 9 of 18 kilometer af. Start om 19 en 20 uur. Vrijdagavond is er ten voordele van zaalvoetbalclub Komdalier Burst còte à l'os à volonté of scampi voor de prijs van 17 euro. Zaterdag is er om 16 uur een voetbalcompetitie jongleren. "'s Avonds kan je op groot scherm de Belgen aanmoedigen. Nadien volgt een Baskuul-reünie." Zondagmiddag is er vanaf 17.30 uur een 'Burst got talent' voor jongeren tot 12 jaar. Een bierpongtornooi brengt maandagmiddag vanaf 16.30 uur ploegjes van twee personen op de been. Om 21 uur treedt 'De Helaasheid der Zingen' op en op . Dinsdag staat 'Domino' op de planken. (KMJ)