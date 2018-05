Getuigen redden chauffeur uit truck ONGEVAL ZORGT VOOR VERKEERSCHAOS OP E40 KOEN BATEN & FRANK EECKHOUT

03 mei 2018

02u45 0 Erpe-Mere Een 25-jarige vrachtwagenchauffeur is gisterenochtend uit zijn voertuig gered bij een ongeval op de E40 in Erpe-Mere. De bestuurder week plots van zijn baan af, waarna hij tegen de middenberm knalde en kantelde. "Ik ben blij dat hij het overleefd heeft", zegt getuige Alberto Jacobs, die de man uit het wrak hielp.

De zware crash gebeurde omstreeks 6.30 uur. Een vrachtwagenbestuurder reed in de richting van Brussel toen hij om een onbekende reden plots van zijn rijvak afweek. Hij knalde rechts tegen een betonblok en verloor daarna helemaal de controle over het stuur. De chauffeur reed tegen de middenberm aan, waarna de vrachtwagen kantelde. De ravage was enorm, maar als bij wonder geraakte de bestuurder slechts lichtgewond. Ook een ander voertuig raakte betrokken bij het ongeval. Het gaat hier om een 36-jarige man uit Sint-Lievens-Houtem, ook hij liep lichte verwondingen op.





Vlak achter het ongeval reed Alberto Jacobs. De jonge twintiger was op weg naar zijn werk in Brussel en reed met een snelheid van 110 kilometer per uur toen hij het ongeval zag gebeuren. "Het ging allemaal heel erg snel, de vrachtwagen week af en knalde daarna tegen een lantaarnpaal en belandde in de middenberm", aldus ooggetuige Alberto. "Ik ging onmiddellijk vol in de remmen en sprong uit mijn wagen. Samen met nog twee andere personen liep ik naar de cabine die aan het roken was. We probeerden de man zo snel mogelijk te bevrijden uit zijn vrachtwagen, omdat we bang waren dat het vuur zou vatten." Andere bestuurders belden intussen naar de hulpdiensten.





In de war

De 25-jarige bestuurder was na het ongeval bij bewustzijn, maar erg in de war. "Hij duwde wel zelf mee met zijn benen om uit het voertuig te geraken", zegt Alberto. "Daarna hebben we hem naar de pechstrook gedragen. Daar stond al een militair te wachten met een verbandkist om de eerste zorgen toe te dienen." De vrachtwagen stopte kort nadien met roken, waardoor het vermoedelijk om een vloeistof ging die verdampte. "Ik was bijzonder onder de indruk van wat ik daar gezien heb, maar dacht niet na en wilde onmiddellijk de bestuurder helpen. Toen ik merkte dat hij aan de beterhand was, ben ik gewoon naar mijn werk vertrokken", besluit Alberto. Mogelijk is de bestuurder uitgeweken voor een dier op de autostrade. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart. "Wij houden op dit moment alle pistes open, ook die van een dier op de weg, maar de exacte oorzaak is nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen", zegt Annelies Verstraeten van het parket Oost-Vlaanderen.