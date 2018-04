Geparkeerde wagens aangereden 17 april 2018

02u35 0

Langs Dorent en in de Stationsstraat in Burst werden het voorbije weekend geparkeerde wagens aangereden. Langs Dorent bleef een gehavende Mercedes C achter. In beide gevallen pleegde de aanrijder vluchtmisdrijf. In de Stationsstraat was er een getuige. Wie iets zag langs Dorent kan eveneens contact opnemen met de politie via 053/60.64.64. (KMJ)