Geparkeerde wagens aangereden: aanrijders plegen vluchtmisdrijf KOEN MOREAU

10 december 2018

Het voorbije weekend werden op twee plaatsen in Erpe-Mere, waar door een evenement iets te doen was, geparkeerde wagens aangereden.

In de Tweekerkenstraat tussen Bambrugge en Burst vonden bezoekers van het eetfestijn van FC Mere zaterdagavond omstreeks 20.45 uur hun geparkeerde BMW beschadigd terug. In de Voistraat in Vlekkem gebeurde tussen 19.30 en 22.30 uur iets gelijkaardig bij een geparkeerde Volkswagen. Beide aanrijders pleegden vluchtmisdrijf. Wie iets zag gebeuren, wordt verzocht contact op te nemen met de lokale politie via 053/60.64.64.