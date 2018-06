Gemeenteschuld gehalveerd 28 juni 2018

De financiële toestand van Erpe-Mere is momenteel heel goed. Dat vertelde schepen van Financiën William De Windt (N-VA) tijdens de jongste gemeenteraad. "Vorig jaar hadden we 3,34 miljoen euro meer inkomsten dan uitgaven voor onze dagelijkse werking", aldus de man. Daarnaast is de uitstaande gemeenteschuld de voorbije zes jaar gehalveerd. "Van 9,2 miljoen euro naar 4,2 miljoen euro waardoor we per inwoner nog 209 euro schulden hebben." De voorbije jaren werd - zonder nieuwe leningen - jaarlijks tussen de 2 en 3 miljoen euro geïnvesteerd. Dat bedrag zal fel oplopen gezien de talrijke bouwwerken voor een nieuwe gemeenteschool, nieuw cultuurhuis, nieuw Chiroheem in Aaigem en andere (op til zijnde) werken op en rond het gemeentelijk domein Steenberg. (KMJ)