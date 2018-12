Gemeentelijke begraafplaatsen open op kerstavond: geef elk oorlogsgraf een lichtje KOEN MOREAU

23 december 2018

10u19 0 Erpe-Mere Op de begraafplaatsen van Erpe-Mere en aan de gedenkwand op het gemeentelijk domein Steenberg kan je op kerstavond kaarsjes plaatsen ter nagedachtenis van oud strijders. Initiatiefnemers Peter Vijverman en Geert Bauwens haalden hun inspiratie in Finland. “Daar is het de gewoonte om op kerstavond overledenen te gedenken en dat initiatief werd in 2015 in Nederland overgenomen voor oorlogsgraven”, vertellen ze.

Gezien zowel Peter als Geert enorm begaan zijn met ons oorlogsverleden besloten ze het initiatief naar Erpe-Mere te brengen. “Toeval wil dat hier op het kerkhof in Mere twee Engelse jongens liggen uit County Berkshire en dat de man van mijn zus uit die streek afkomstig is”, vertelt Peter. De man raakte geïnteresseerd en ging actief op zoek naar de familie. “Voorlopig zonder resultaat, maar het zou prachtig zijn dat de foto’s van die jongens op hun laatste rustplaats komt”, vertelt hij. Toen hij van de kaarsjesactie hoorde, schreef hij de begraafplaats van Mere meteen in.

“En daarmee was hij mij net voor”, vult Geert Bauwens aan. Ook hij hoorde van de actie en wou iets doen voor de Belgische jongens die er rusten. “We vulden elkaar dus perfect aan”, lacht de man die na zijn legerdienst van 1986-1987 geïnteresseerd bleef in alles wat met militaria te maken heeft. Een passie hij overigens ook overzette op zijn zoon Rico.

“Samen met Rico neem ik geregeld deel aan herdenkingen zoals D-Day, het Ardennenoffensief en ‘11 november’. Vaak krijgen we daarbij het gezelschap van de leden van Military Historical Vehicles Group Belgium.” Die vereniging nam vorig jaar deel aan de kaarsjesactie op de Canadese begraafplaats in Adegem. “Het leverde een bijzonder mooi moment op en de goesting om dat hier ook te doen”, vertelt hij.

Schepen Reinold De Vuyst (N-VA) was het initiatief meteen bijzonder genegen. “Ik had er nog nooit van gehoord, maar net daarom vond ik het de moeite om dit mooie eerbetoon meer bekendheid te geven”, vertelt hij. De man lanceerde vanuit de gemeente een oproep naar meer vrijwilligers. Met succes. Nico Moreel engageerde zich om de actie te ondersteunen op de begraafplaatsen van Bambrugge en Burst, Christel De Saedeleer zorgt voor Erpe, Ben De Windt voor Erondegem, Danny De Moerloze voor Ottergem en Vlekkem en schepen Reinold De Vuyst vat post aan het kerkhof van Aaigem. Vanaf 17 uur zorgen zij er voor dat op de honderden oorlogsgraven die Erpe-Mere telt een elektrisch theelichtje brandt zodat mensen de graven kunnen terugvinden.

De gemeente verdeelt 2.000 theelichtjes over acht begraafplaatsen. “En die mogen ook volgens Finse traditie op de graven van geliefden geplaatst worden.” Aanstekers of lucifers worden niet voorzien. Een zaklamp kan eveneens helpen om in het donker de weg te vinden.