Gemeentelijk rampenplan afgekondigd na zware uitslaande industriebrand in Erpe-Mere Koen Moreau

23 maart 2019

06u02 36 Erpe-Mere In Erpe-Mere is vanmorgen het gemeentelijk rampenplan afgekondigd omwille van een zware uitslaande industriebrand naast de oprit van de E40. De brand werd omstreeks 3.30 uur opgemerkt door de politie.

Tientallen brandweermannen zijn al uren in de weer met het blussen van een brand bij de firma Hako in de Industrieweg in Erpe-Mere. Die firma is gespecialiseerd in de productie van industriële poetsmachines. Daardoor was er heel wat brandbaar materiaal aanwezig in de magazijnen. De vlammen reikten meters hoog en verspreidden zich in een immens tempo.

Waterbevoorrading

Niemand raakte gewond. Ondanks bijstand van tankwagens en manschappen van de brandweerposten Aalst, Denderleeuw, Lede, Wetteren en Wichelen ziet het er naar uit dat het bedrijf helemaal verloren is. Om de bluswerken beter te coördineren werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. De bevolking wordt gevraagd op ramen en deuren dicht te houden. Ventilatiesysteem worden best uitgeschakeld.