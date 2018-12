Gemeentelijk domein Steenberg wordt verkeersvrij KOEN MOREAU

19 december 2018

15u57 7 Erpe-Mere Om het chaotisch parkeren en stationeren op het gemeentelijk domein Steenberg in Erpe-Mere een halt toe te roepen, zal het domein ter hoogte van de sporthal en het gemeentehuis verkeersvrij worden. De parkeerplaatsen verschuiven naar de voorzijde van het domein.

“We merken dat mensen net niet in de sporthal of op het kunstgrasveld rijden om hun kinderen af te zetten of op te halen”, aldus schepen van Openbare Werken Marleen Lambrecht (CD&V). Om de situatie veiliger te maken voor zwakke weggebruikers zal koning auto daarom voortaan worden geweerd. Als alternatief komt een grote parking aan de voorzijde van het domein, tegenover het nieuwe cultuurhuis en achter Natuursteen Moens.

“De concrete plannen moeten nog worden gemaakt, maar door die ingreep en door de komst van verkeerslichten op de steenweg, zal het hier heel wat veiliger worden voor fietsers en wandelaars.” Een timing wordt nog niet prijsgegeven. Opvallend: bij de oefening wordt geen rekening meer gehouden met de komst van een voetbalstadion voor een fusieploeg.