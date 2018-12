Gemeentelijk domein en sporthal Steenberg even in ‘lockdown’ door gaslek KOEN MOREAU

12 december 2018

18u27 1 Erpe-Mere Een manoeuvre met een vrachtwagen aan de bouwwerf voor de kleedkamers en scoutslokaal aan het kunstgrasveld op het domein Steenberg in Erpe-Mere veroorzaakte woensdagmiddag omstreeks 16.30 uur een gaslek.

Meteen werd een ruime perimeter ingesteld. Bezoekers en personeel van het Gemeentelijk Administratief Centrum en sporters in de sporthal mochten de gebouwen niet verlaten. De politie sloot de enige toegangsweg tot het domein af terwijl de brandweer de locatie van het gaslek beveiligde. “Alles is heel vlot verlopen en Eandis was bijzonder snel ter plaatse waardoor het lek snel gedicht was”, vertelt commissaris Nathalie Bel van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede. Omstreeks 17.15 uur werd de veiligheidsperimeter terug opgeheven. Technici van Eandis bleven wel nog ter plaatse om de nodige herstellingswerken uit te voeren. Het incident toont wel pijnlijk aan hoe een concentratie van tal van activiteiten op een site met slechts één toegangsweg verre van ideaal is. Hopelijk wordt daarmee rekening gehouden bij het uitteken van de verdere toekomstvisie van het gemeentelijk domein met gemeentediensten, bibliotheek, sporthal, cultuurcentrum, kunstgrasveld en op termijn eventueel ook een voetbalcomplex.