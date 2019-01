Gemeentebestuur en sportraad huldigen sportievelingen en sportverdienstelijken KOEN MOREAU

26 januari 2019

Erpe-Mere Met een avondvullend programma zette de sportraad van Erpe-Mere de sportieve prestaties van het afgelopen jaar in de kijker.

Naast de huldiging van de talrijke kampioenen in atletiek, bmx, jiu jitsu, paardensport en (zaal)voetbal werden ook enkele opvallende sporters en sportploegen verkozen tot sportlaureaat van het jaar. In de categorie competitief in clubverband jeugd ging die eer naar de meisjesploeg van basketbalclub Black Boys. De titel voor clubverband volwassenen was voor jiu jitsuclub Musashi Ryu. Voor competitief individueel jeugd klopte BMX ‘ster Julie Geers op enkele stemmen na haar broer Gilles. Bij de volwassenen competitief individueel ging de titel van laureaat naar Kathleen Steenhaut. Verder werden nog enkele sportverdienstelijken gehuldigd: Wim Willems van jiu jitsuclub Musashi Ryu, Gilbert De Swaef van de sportraad, gewezen schepen van sport Antoine Slagmulder (CD&V), Dirk Sterck van De Meerse Wielervrienden en Paul Volckaert van voetbalclub KRC Bambrugge.