Gemeentebestuur blaast warm en koud tegelijk: wel subsidies, maar (voorlopig) geen bouwvergunning voor voetbal KOEN MOREAU

09 januari 2019

21u06 3 Erpe-Mere Voetbalclubs FC Mere en KRC Bambrugge zitten met de handen in het haar. Beide clubs kampen met infrastructuurproblemen, maar echte oplossingen of een visie door de gemeente blijft uit.

De groei bij voetbalclub FC Mere is spectaculair. Momenteel telt de club een 350-tal leden. Extra infrastructuur is noodzakelijk om iedereen onderdak te geven. In 2016 brandden in Mere een berging uit, maar de plannen om op die plek noodzakelijke nieuwe kleedkamers te bouwen verlopen vreemd. “Onze bouwaanvraag voor twee nieuwe kleedkamers in Mere is door de gemeente niet goedgekeurd. Behalve een niet onoverkomelijke technische opmerking werd de aanvraag geweigerd omdat men in vraag stelt of er geen andere oplossingen zijn die beter aansluiten bij hun visie op langere termijn”, liet het duidelijk verraste clubbestuur via ProSoccer aan alle leden weten.

Verkiezingen

De beslissing is dan ook merkwaardig aangezien in juni, dus nog voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen, een subsidie van 80.000 euro voor de bouw van die kleedkamers werd goedgekeurd. De weigering van de bouwvergunning gebeurde na de verkiezingen. “Die beslissing werd nog voor mijn aanstelling tot schepen van Sport genomen, maar was het gevolg van negatieve adviezen van onze diensten”, aldus kersvers schepen Tom Van Keymolen. De man garandeert dat de subsidie nog steeds ter beschikking staat. “In overleg met FC Mere zullen we kijken hoe we de knelpunten kunnen wegwerken.”

Toekomstvisie

Het bestuur is inderdaad vragende partij om een oplossing uit te werken die ook op lange termijn stand houdt. “De clubs hebben een hele poos terug hun intentie tot samenwerken duidelijk gemaakt. We hopen dan ook dat daarvan werk gemaakt wordt”, luidt het onomwonden. Een wens die eveneens leeft bij de buren van voetbalclub KRC Bambrugge. Die voetbalclub bestaat 70 jaar en doet het bijzonder goed. Een eventuele promotie wordt echter zwaar gehypothekeerd doordat de infrastructuur niet geschikt is om in hogere reeksen te spelen. “We voldoen niet wat betreft terreinbreedte, hellingsgraad en neutrale zone”, aldus voorzitter Stefan Gabriels. Ook hij pleit voor een nieuwe moderne voetbalaccommodatie.

Andere sportclubs

Waar die moet komen, wordt zonder twijfel voer voor heel wat discussies. De vooruitgeschoven piste van het domein Steenberg werd niet op applaus onthaald door de natuurverenigingen en burgemeester De Waele gaf net nog aan dat in de voorliggende toekomstplannen voor dat domein momenteel geen voetbalterreinen te bespeuren vallen. Daarnaast dromen de talrijke lopers op het domein Steenberg van een eigen lokaal met lockers. De basketbalclub vraagt dan weer een degelijke sanitaire installatie en nieuwe vloer voor de Sint-Bavosporthal naast het veld van FC Mere. De nieuwe schepen van Sport weet dan ook meteen wat hem te doen staat.