Gemeente zoekt alternatief voor lawaaierig vuurwerk 22 februari 2018

02u45 0

Omdat feestvuurwerk niet altijd met met lawaai moet gebeuren, onderzoekt de gemeente Erpe-Mere de mogelijkheid om de toekomstige kermissen met geluidsloos vuurwerk af te sluiten. Bij een presentatie eind november door dierenrechtenorganisatie bleek dat even mooi vuurwerk met enkel nog het onstekingsgeluid mogelijk is. Op die manier kan vuurwerk ook een feest worden voor baasjes en dieren. Hoeveel dergelijk vuurwerk kost, moet nog becijferd worden. Het blijft dan ook afwachten of dierenwelzijn al dan niet primeert op budgetten. (KMJ)