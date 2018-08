Gemeente promoot 'korte keten'-bedrijven KOEN MOREAU

24 augustus 2018

17u13 0 Erpe-Mere Op de gemeentelijke website www.erpe-mere.be kan je voortaan een lijst van plaatselijke landbouwers die hun producten meteen aan de man brengen.

Op die manier wil de gemeente de 'korte keten' zonder dure en milieubelastend transport promoten. Momenteel is de lijst nog beperkt tot aardappelproducent Hoeve De Meerleer in Erondegem, groenten en fruit verkoop aan Hoeve Minoodt in Aaigem, ijs- en melkproducent Hoeve Van Den Bossche in Aaigem en imkerij De Kleine Steen in Erpe. "Bedoeling is de lijst zo snel mogelijk uit te breiden. Producenten kunnen daarvoor contact opnemen met onze dienst landbouw", vertelt schepen Reinold De Vuyst (N-VA).