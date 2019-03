Gemeente lanceert zoektocht naar nieuwe uitbater cafetaria KOEN MOREAU

28 maart 2019

19u36 0 Erpe-Mere Amper drie maanden voor het verstrijken van de concessie voor de cafetaria van sporthal Steenberg door uitbaters Annie Bavré en Johan De Schryver uit Burst, start de gemeente de zoektocht naar een overnemer.

Geïnteresseerden moeten bijzonder snel zijn. Uiterste datum voor bekendmaking van de kandidatuur is 17 mei. “Door de nieuwe legislatuur heeft het even geduwd vooraleer we een voorwaarden konden opstellen en overlopen met onze raadsman”, geeft sportschepen Tom Van Keymolen (CD&V) mee. Kandidaten houden ook best rekening met mogelijke concurrentie van het nieuwe cultuurhuis dat momenteel aan de inrit van het domein Steenberg in de stijgers staat.

“We zijn er nog niet uit wat we met de foyer daar zullen doen”, geeft cultuurschepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) mee. Een mogelijke piste was alles, cafetaria van de sporthal incluis, onderbrengen in een Autonoom Gemeentebedrijf. “Maar die optie leek minder evident en aangewezen.” Het is evenmin beslist om de foyer zelf uit te baten of eveneens in concessie te geven. “Het is niet de bedoeling om de uitbaters van de cafetaria concurrentie te bezorgen, maar niets sluit uit dat de toekomstige uitbater van de cafetaria ook inschrijft op een eventuele concessie van de foyer”, besluit Van Vaerenbergh.

Alle info over de - naar verluidt verbeterde - condities en de te volgen procedures is te vinden op de gemeentelijke website www.erpe-mere.be.