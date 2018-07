Gemeente laat zwerfkatten vangen en steriliseren Koen Moreau

25 juli 2018

14u00 2 Erpe-Mere Om de overlast door zwerfkatten aan te pakken, liet de gemeente vangbakken plaatsen in de omgeving van de Zandstraat en Eksterbergstraat in Erondegem.

“We werken hiervoor samen met de organisatie Kat is Koning. Zij vangen de dieren, laten ze bij de dierenarts steriliseren en zetten ze vervolgens terug uit op dezelfde plek”, aldus de gemeente. Om foutjes te vermijden, houden eigenaars van huiskatten hun dieren best binnenshuis of voorzien die van een duidelijk zichtbaar halsbandje. “Om het vangen te vergemakkelijken, vragen we ook de dieren niet te voederen.”