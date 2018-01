Gemeente investeert in kerkuilen 30 januari 2018

02u44 0 Erpe-Mere In drie open stallen rond natuurgebied Den Dotter in Aaigem werden kerkuilenkasten geplaatst. "Op die manier willen we ervoor zorgen dat kerkuilen makkelijker nesten kunnen bouwen en dat hun populatie verder toeneemt", vertelt milieuschepen Reinold De Vuyst (N-VA).

De kerkuilenkasten-actie van deze week is het gevolg van een samenwerkingsverband tussen de gemeente Erpe-Mere, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen de Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen en de verschillende natuurpuntverenigingen actief binnen de gemeente Erpe-Mere. "Er hingen al een tiental kasten verspreid over onze gemeente, maar nu werd voor het eerst met al deze partners samen gezocht naar de beste locaties rond natuurgebied Den Dotter waar kerkuilen geregeld opduiken", vertelt milieuschepen Reinold De Vuyst (N-VA). Concreet werden kasten geplaatst in een stal aan het Gotegemveld, aan de geiten- en schapenboerderij langs Landries en in de schuur van de Engelsmolen. Erpe-Mere doet het overigens bijzonder goed qua biodiversiteit. In 2017 bekleedde de gemeente op www.waarnemingen.be de derde plaats in Oost-Vlaanderen qua geregistreerde soorten. "Een resultaat om fier op te zijn", besluit De Vuyst. (KMJ)