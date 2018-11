Gemeente Erpe-Mere test BE-alert op donderdag 22 november KOEN MOREAU

19 november 2018

17u27 0 Erpe-Mere Om werking en bereik van BE-alert te testen lanceert de gemeente Erpe-Mere donderdagnamiddag 22 november een test.

“Alle aangesloten inwoners zullen in de namiddag een email ontvangen en afhankelijk van het scenario zal een deel van de bevolking ook een sms-bericht of gesproken boodschap ontvangen”, luidt het. Wie bij noodsituaties via deze weg alarmeringen wenst te ontvangen, kan zich nog inschrijven via www.be-alert.be.