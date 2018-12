Gemeente dankzij Rode Kruis weer wat hartveiliger KOEN MOREAU

29 december 2018

10u51 0 Erpe-Mere Het Rode Kruis van Erpe-Mere heeft er alweer een cursus opzitten.

Dit keer werd een tiental enthousiastelingen geleerd hoe aan de slag te gaan met een AED-toestel. Die toestellen hangen intussen op tal van plaatsen in de gemeente en zijn bijzonder eenvoudig te bedienen. Om dat te ervaren en de drempelvrees weg te werken, worden geregeld korte cursussen ingericht. In januari staan nog vijf gelijkaardige cursussen op het programma. Meer informatie over plaats, tijdstip en wijze van inschrijven op: www.erpe-mere.be/aed-opleidingen-in-erpe-mere .