Gemeente blokkeert veilige oversteek Oudenaardsesteenweg aan domein Steenberg: verkeerslichten voor voetgangers niet voor morgen KOEN MOREAU

29 maart 2019

16u50 2 Erpe-Mere Het ziet er niet naar uit dat de oversteekplaats van de Oudenaardsesteenweg aan het gemeentelijk domein Steenberg in Erpe-Mere nog dit jaar veiliger zal worden voor voetgangers en fietsers. In het beste geval komen de lichten er in 2020. Nochtans kon de plaatsing al in 2017 gebeuren.

De triomferende geluiden in aanloop van de verkiezingen vorig jaar, omwille van het akkoord met het Agentschap Wegen en Verkeer voor de plaatsing van verkeerslichten met een drukknop aan het gemeentelijk domein Steenberg, zijn intussen uitgedoofd. Merkwaardig. Burgemeester Hugo De Waele (CD&V) verklaarde nochtans in september 2017 dat die lichten er snel zouden komen. Helaas vergat hij er bij te zeggen dat er ook een prestatie van de gemeente verwacht werd. En die blijkt nog niet steeds niet geleverd. Het is bovendien onduidelijk wanneer dat wel het geval zal zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is formeel. “De blokkering van het dossier situeert zich volledig bij de gemeente Erpe-Mere. Wij willen en zullen verkeerslichten met drukknop plaatsen, gaven daarvoor al een principieel akkoord, maar vroegen de gemeente om zelf eveneens maatregelen te nemen en de aansluiting voor voetgangers en fietsers naar het gemeentehuis en de sporthal veiliger te maken. Dat is nog steeds niet gebeurd”, geeft Sylvie Syryn van AWV mee.

Bij schepen Marleen Lambrecht (CD&V), bevoegd voor Openbare Werken, luidt het vooralsnog dat men “volop werk maakt van de opmaak van een plan voor de herinrichting van de toegangsweg” en “dat het verkeerslicht er snel zal komen”. Na enig aandringen geeft ze wel toe dat “het beter zou zijn om het verkeerslicht pas te plaatsen wanneer de toegang heringericht is”. Een herinrichting die niet voor de ingebruikname van het nieuwe cultuurhuis in februari 2020 te verwachten is. “We zijn bezig met de opmaak van de plannen, maar dat vraagt meer tijd dan gedacht”, klinkt het.

Kleine ingreep voor veilige toegang

De bemerking van AWV was nochtans niet onoverkomelijk. Het Agentschap vroeg enkel om het grindpadje van vandaag, met een breedte van amper één meter, te verbreden tot drie meter en dat verder door te trekken op het gemeentelijk domein. Een eerder beperkte ingreep die, los van de veilige oversteekplaats, de veiligheid van voetgangers en fietsers op het domein Steenbeg fors zou verbeteren. Meerderheidspartijen CD&V en N-VA besloten echter – en volledig in tegenspraak van verkiezings- en partijpropaganda – om intussen al bijna twee jaar te doen of hun neus bloedt. Aangezien een globale visie op de inrichting van het domein Steenberg – ondanks herhaaldelijk aandringen vanuit de oppositie - niet bekend wordt gemaakt, is het ook niet duidelijk of het hier om een vergetelheid dan wel om een bewust en weloverwogen uitstel gaat.