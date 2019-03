Geluidsopnames van gemeenteraad zorgen niet voor meer openbaarheid: bestuur bezorgt oppositie schriftelijk antwoorden KOEN MOREAU

27 maart 2019

07u06 5 Erpe-Mere De jongste gemeenteraad in Erpe-Mere weigerde het gemeentebestuur te antwoorden op enkele pertinente vragen van de oppositie. “We bezorgen later schriftelijk een antwoord”, klonk het.

Aan het einde van de vergadering wordt in Erpe-Mere steeds ruimte voorzien om mondelinge vragen van de oppositie te beantwoorden. De meeste oppositiepartijen bezorgen daartoe, alhoewel niet verplicht, hun vragen een of enkele dagen vooraf. Ondanks die inspanningen weigerde het bestuur dit keer te antwoorden op vragen over de stand van zaken en timing omtrent de prioritaire beleidsdoelstellingen, de bezettingsgraad van de kinderopvang en de gevaarlijke verkeerssituatie langs de Lange Munt aan het voetbalplein en nieuwe Chiroheem in Aaigem.

Oppositie monddood gemaakt

“Bijzonder jammer dat we op deze manier monddood worden gemaakt”, reageerde gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys (Sp.a). Op de vraag van Ive Callaert (Open Vld) om de vragen omwille van de geluidsopnames en openbaarheid tijdens de volgende gemeenteraad te behandelen, antwoordde gemeenteraadsvoorzitter Wim Lammens (CD&V) dat Callaert zijn voorstel moest voorbereiden en ter stemming voorleggen aan de meerderheid. Inspraak en openbaarheid blijven duidelijk werkpunten voor bestuurspartijen CD&V en N-VA.