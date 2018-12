Geldboete en rijverbod voor zware snelheidsovertreding, plus uitbrander omdat beklaagde nog geen Nederlands spreekt Koen Baten

10 december 2018

17u38 0

Z.P. een Poolse chauffeur die al vier jaar in België woont moest zich vanmiddag verantwoorden voor de politierechtbank in Aalst nadat hij een zware snelheidsovertreding beging op de E40 in Erpe Mere. De man reed maar liefst 182 kilometer per uur, waar er slechts 120 is toegelaten. P. woont hier al vier jaar, maar liet zich toch nog bijstaan door een tolk. “Hij was gehaast op die moment, maar hij beseft dat het fout was wat hij deed", aldus de tolk die de man bijstond. “Gehaast of niet, maar dit soort snelheden hoort absoluut niet", aldus politierechter Mireille Schreurs. De politierechter kon het ook maar matig appreciëren dat de man nog geen woord Nederlands spreekt. “Na vier jaar mag je toch wal enige basis hebben van de taal hier", aldus de politierechter. De fikse snelheidsovertreding leverde de man een geldboete op van 560 euro en een rijverbod van twee maanden.