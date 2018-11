Geldboete en rijverbod voor stevige snelheidsovertreding Koen Baten

19 november 2018

Zelan G. is door de politierechtbank in Aalst veroordeeld tot een geldboete van 480 euro na een zware snelheidsovertreding op de E40 in Erpe-Mere. De vrouw reed maar liefst 174 kilometer per uur waar er 120 kilometer per uur is toegelaten. “De reden voor haar zware snelheidsovertreding had te maken met de familiale sfeer", aldus haar raadsman John Avenel. “Het valt uiteraard niet goed te keuren en ze beseft dat ze fout was”, vervolgde hij. Naast de geldboete die de vrouw opgelegd kreeg moet ze ook een rijverbod van twee maanden ondergaan.