Geldboete en rijverbod na snelheidsovertreding 08 mei 2018

02u47 0 Erpe-Mere Michel V.D.P. verscheen gisteren in de rechtbank voor een zware snelheidsovertreding op de E40 in Erpe-Mere. Hij kreeg een boete van 480 euro en twee maanden rijverbod.

Rond twee uur 's nachts werd de man betrapt met een snelheid van 189 kilometer per uur waar er slechts 120 was toegelaten. De man was met zijn vrouw aan zee en had een verontrustende telefoon gekregen van de instelling waar zijn dochter verbleef. Zijn dochter had net een wanhoopsdaad gepleegd en de ouders moesten zo snel mogelijk naar daar komen.





"Ik heb toen niemand in gevaar gebracht alleen mezelf en mijn vrouw, maar bij dit soort nieuws is dit niet eenvoudig", aldus de beklaagde. Politierechter Mireille Schreurs had begrip voor de moeilijke situatie, maar waarschuwde toch voor de bijzonder hoge snelheid.





"Dit kon heel wat erger afgelopen zijn", aldus de politierechter. De man kreeg een geldboete van 480 euro waarvan de helft met uitstel. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor twee maanden, maar hij zal hiervan maar een maand moeten ondergaan. (KBD)