Geldboete en rijverbod na feestnacht in Gent 02 maart 2018

L.A. uit Erpe-Mere moest gisteren verschijnen in de rechtbank van Aalst nadat hij op 16 juli 2017 met zijn wagen, een Lexus van de weg raakte. Hij reed toen op de Geraardsbergsesteenweg tegen een betonnen bloembak en een Telenet-cabine aan, om daarna op zijn dak tot stilstand te komen tegen een geparkeerde wagen en een stalen hek. Als bij wonder raakte de chauffeur toen slechts lichtgewond. De man was volgens zijn advocaat in slaap gevallen achter het stuur na een nachtje Gentse Feesten. Hij had maar twee sangria's gedronken toen het ongeval gebeurde en was bijna aan zijn woonplaats. L.A. zelf was niet aanwezig in de rechtbank. Politierechter Mireille Schreurs legde hem een geldboete op van 1.760 waarvan het grootste deel met uitstel. Hij moet ook zijn wagen vijftien dagen aan de kant laten staan. (KBD)