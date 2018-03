Geldboete en rijverbod na botsing met wagen buurvrouw 27 maart 2018

Hugo V. Uit Erpe-Mere moest voor de rechtbank in Aalst verschijnen nadat hij in aanrijding kwam met de wagen van zijn buurvrouw.





Ook de buurvrouw zelf stond terecht omdat ze geen geldige keuring en verzekering had. De feiten speelden zich af nadat V. enkele pintjes had gedronken met zijn overbuur en hij over zijn oldtimer had gepraat. Omdat de buur hem eens wou zien, reed de beklaagde hem uit zijn garage de straat op. "Mijn buurvrouw was toen al aan het roepen dat ik een vervuiler was met mijn wagen en mij aan het uitschelden, omdat we niet echt overeen kwamen", klonk het bij de beklaagde. Kort nadien kwam het tot een aanrijding met haar voertuig. "Ik wou nooit verder rijden met mijn voertuig, ik wou hem alleen buiten zetten om hem te laten zien aan de overbuur. Het was niet slim, dat geef ik toe", aldus V. De man werd veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro waarvan het grootste deel met uitstel. Hugo werd wel vrijgesproken voor dronken sturen. Hij kreeg ook een rijverbod van vijftien dagen opgelegd. De vrouw werd ook bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 1.200 euro en twee maanden rijverbod omdat ze niet geldig gekeurd en verzekerd was. (KBD)