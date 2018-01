Geen verdacht voertuig, wel vrijend koppel 02u26 0

Voor een verdacht voertuig is de politie vrijdagavond opgeroepen naar de Gentsesteenweg in Erpe. Daar stond een hele poos een wagen met draaiende motor. "Na controle bleek het om een liefdeskoppeltje te gaan dat moeilijk afscheid kon nemen. Het is positief dat bewoners bij mogelijke verdachte handelingen melden via het nummer 101", zegt de politie van Erpe-Mere/Lede. (KMJ)