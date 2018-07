Geen Rode Duivels meer op Steenberg 10 juli 2018

02u49 0

De organisatoren van de zomerconcerten zenden de laatste wedstrijden van de Rode Duivels op het WK in Rusland niet meer uit. "De kosten voor het groot scherm en de logistiek zijn te hoog en niet in verhouding met de opkomst van vrijdagavond. Jammer, want de sfeer zat wel goed", vertelt Peter D'Herde. (KMJ)