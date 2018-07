Geen motorcross door droogte 12 juli 2018

De dit weekend geplande motorcrossweekend langs de Oude Heerbaan in Burst wordt afgelast. Oorzaak is de aanhoudende droogt waardoor het parcours er veel te stoffig bij ligt. Het terrein bevochtigen is gezien de waterschaarste geen optie. Een alternatieve locatie werd evenmin gevonden. (KMJ)