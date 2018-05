Geen luchtballonnen meer op Steenberg 15 mei 2018

Omwille van talrijke beschadigingen zijn ballonvaarders niet meer welkom op het gemeentelijk domein Steenberg in Erpe-Mere. Jarenlang kon je daar bij mooi weer nochtans luchtballonnen de lucht zien in gaan. "De Finse piste is recent vernieuwd en het gras is opnieuw ingezaaid. We willen dan ook vermijden dat zware terreinwagens opnieuw schade aanrichten", motiveert burgemeester Hugo De Waele (CD&V) het verbod. (KMJ)